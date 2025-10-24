Раннее бронирование в Турции превратилось в лотерею

Турция теряет часть российских туристов из-за высоких цен. Такое мнение высказали представители турагентств во время дискуссии на выставке ATF в Анталье 23 октября. На летний сезон – 2026 цены в отелях, выраженные в евро, повысились в среднем на 5–10%, хотя некоторые и сохранили прошлогодние тарифы.

По словам руководителя сети «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, ежегодно из-за недоступности туров Турция недополучает россиян, которые выбирают другие направления, в основном Египет и ОАЭ. Отток туристов с турецких курортов подтвердил и директор «Магазина горящих путевок» Сергей Агафонов. По его оценкам, 10–15% клиентов «утекло» в Таиланд, Египет, ОАЭ и Вьетнам именно из-за цен.

Еще одной проблемой спикеры считают неэффективную стратегию ценообразования. Отдельные гостиницы выставляют завышенные цены по раннему бронированию, а затем, в сезон, например в мае-июне, из-за низкой заполняемости предлагают скидки. В результате те, кто заказывал тур заранее в надежде сэкономить, наоборот, переплачивают.

По мнению участников дискуссии, происходит дискредитация самой акции раннего бронирования, которую потребители традиционно воспринимают как способ сэкономить.

«Когда отель анонсирует цены, мы теперь не понимаем, как они изменятся дальше – вырастут или упадут. Но возможность снижения противоречит самому принципу раннего бронирования», – пояснил Сергей Агафонов.

В выигрыше оказываются гостиницы, которые сразу предлагают адекватные цены.

«Мы заметили, что наши туристы охотнее их бронируют, – говорит Алексан Мкртчян. – А те, что не "угадали" с ценой – плохо загружаются».

Спикеров поддержал ведущий дискуссии, руководитель Cosmos Theatre в Nirvana Cosmopolitan Сами Йылмаз:

«Преимущества раннего бронирования должны сохраняться, только тогда туристы будут доверять поставщикам услуг».

Ранее «ТурДом» писал, что популярные отели Турции до Нового года не планируют повышать цены в евро.