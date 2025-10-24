Дубай обогнал Лас-Вегас по количеству номеров в отелях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков CoStar Group. По их данным, число гостиничных мест в эмирате за последнее десятилетие удвоилось, составив 151,8 тысячи номеров, в то время как в Лас-Вегасе 146 тысяч. Гостиничный бум в эмирате затронул все сегменты — от более доступного до пятизвездочного. Признаков остановки не наблюдается: строящиеся проекты увеличат отельный фонд еще на 15 тысяч номеров.

В глобальном рейтинге CoStar Дубай расположился на шестом месте, а Лас-Вегас — на восьмой позиции. Возглавляют мировой топ-10 городов по количеству гостиничных номеров Шанхай, Пекин и Гуанчжоу.