Туристические санкции Евросоюза против России названы «пшиком»

В 19-м по счету пакете санкций Евросоюза против России, вступившем в силу на этой неделе, есть ограничения, связанные с туристической отраслью – в частности, европейским туроператорам запрещено оказывать услуги отдыхающим, которые едут в нашу страну. Редакция решила выяснить, что поменяют новые нормы.

«Пшик, а не санкции, больше для пиара», – прокомментировал TourDom.ru руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

Еще 4 года назад правительства стран ЕС не рекомендовали, а фактически запретили своим туроператорам формировать туры в Россию. Их не продают. Есть, правда, небольшие исключения, когда некоторые турагентства, связанные с эмигрантскими кругами или российской общиной, самостоятельно формируют пакеты под конкретную заявку клиента. Но такие эпизоды погоду не делают.

По словам участников рынка, поток туристов из Европы рухнул во время пандемии практически до нуля. При этом прошлогодние 65,8 тыс. визитов в нашу страну граждан Германии якобы с целью туризма (таковы данные Пограничной службы ФСБ России) на самом деле – поездки с деловыми, частными или семейными целями. То же самое относится и к другим лидерам туристического потока из Европы: Эстония (17,1 тыс. поездок в 2024 году), Латвия (14 тыс.) и Польша (12,1 тыс.). «Думаю, реальных туристов – 3–5% из того объема, который показывает статистика» – предположил Сергей Войтович.

Согласны с такой оценкой и другие эксперты.

«Да, к нам едет большое число граждан Германии, автобусы из Польши переполненные, на границе очереди, но это не туристы в чистом виде, а скорее индивидуалы – как правило, русские немцы едут к родственникам в Россию», – рассказал редакции руководитель калининградского турагентства «Анюта» Алтынбек Кожахметов.

Он предположил, что «как ездили до очередного пакета санкций, так и будут ездить»: Калининград сейчас – это главная «точка входа» из Европы в Россию. Аэропорт Храброво активно используется гражданами стран ЕС для «разлета» по всей России.

Ситуацию могут изменить лишь ограничения на въезд граждан стран Евросоюза в нашу страну, но эти меры не введены. По крайней мере, пока.