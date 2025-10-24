Туристам не нравится изменение правил посещения Абхазии для детей

Туристы продолжают обсуждать грядущие изменения правил выезда из РФ детей до 14 лет – с 20 января они смогут пересекать границу только по загранпаспорту. А значит, о путешествиях в Абхазию, Беларусь, Казахстан и Киргизию по свидетельству о рождении придется забыть. Несмотря на то что изменения в закон внесли еще летом, для многих путешественников факт открылся только вчера, когда РЖД запретили бронирование ж/д билетов по детскому документу.

Некоторые туристы совсем не хотят появления официальных подтверждений пребывания в Абхазии в своих документах для того, чтобы не иметь в дальнейшем сложностей с прохождением других границ:

«Поехал ребенок со мной в Абхазию по заграннику, щелкнули ему там печать. А потом вдруг мы соберемся в Грузию? И на КПП нас просто всей семьей развернут, так как там не пускают тех, кто побывал в Абхазии», – негодуют туристы.

Напомним, для взрослых туристов с 2026 года ничего не меняется – они, как и раньше, вольны самостоятельно решать, ехать в Абхазию по внутреннему паспорту или международному. Учитывая вышеназванный нюанс да и нежелание платить деньги за оформление международного документа для детей, многие ездили отдыхать в Гагру и Пицунду по российскому документу.

Ранее TourDom.ru писал, что Грузия намерена добиваться запрета на полеты российских авиакомпаний в Абхазию. Что касается штампов других стран, то к ним порой придирчивы не только кавказские пограничники – например, в сентябре российского туриста не пустили в Китай из-за турецких печатей в загранпаспорте.