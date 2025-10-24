Россиям разъяснили, как избежать депортации из Таиланда

Представители туриндустрии разъяснили в беседе с RT, как российским туристам стоит вести себя в Таиланде, чтобы избежать депортации.

Как подчеркнул Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии, в основном большинство депортаций связано с нарушением закона, нарушением миграционного порядка пребывания в Таиланде либо с более серьёзными правонарушениями.

«В последнее время мы замечаем, что проводятся рейды, проверка документов, и тех, кто нарушает закон или не соблюдает порядок, тех депортируют. К сожалению, в этом году статистика немного выше, чем в прошлом. Мы рекомендуем всем туристам, выезжающим в Таиланд на отдых, внимательно изучать законодательство, местное законодательство, не нарушать его и соблюдать элементарные правила культуры и поведения», — посоветовал собеседник RT.

Пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова добавила, что перед поездкой рекомендуется ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте консульского департамента МИД России.

«Ассоциация рекомендует соотечественникам ответственно подходить к соблюдению местного законодательства. Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание, — строгое соблюдение визового режима. Не допускайте просрочки визы или разрешения на временное пребывание. Любая трудовая деятельность, включая удалённую работу на иностранных работодателей, запрещена по туристической визе и рассматривается властями как серьёзное нарушение. Кроме того, соблюдайте уважение к культурным и правовым нормам, почтительное отношение к религиозным святыням», — заключила она.

Ранее полицейские в Таиланде задержали на острове Пханган около 20 туристов из России, у большинства из которых были выявлены визовые нарушения.