В РПЦ призвали туристов не «подкармливать» иностранный турбизнес

Известный громкими заявлениями протоиерей РПЦ Андрей Ткачев в очередной проповеди коснулся темы туризма. Он призвал прихожан отказаться от заграничных путешествий, чтобы не «подкармливать» своими сбережениями турецкий, мальдивский, итальянский и испанский турбизнес. Вместо этого стоило бы лучше изучить родную страну.

© tourdom.ru

«Можно копейки свои не оставлять там, в чужих карманах. Можно ездить по России, которую большинство из нас вообще не знает», – порекомендовал священник.

При этом лучший выбор в России – это монастыри, храмы, а также святыни, которые «отмечены кровью новомучеников и памятью святых людей».

Заявление Андрея Ткачева не оставило равнодушными подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». Некоторые стали иронизировать по поводу стоимости отдыха на Мальдивских островах: с копейками большинство и ездят по Мальдивам. Как известно, это одно из самых дешевых направлений туризма. Другие туристы не против путешествий по России, но им не хватает тепленького круглый год моря. А вот еще комментарий:

«Я согласна, что по России интересно путешествовать, и много всего можно посмотреть… Но очень хочется, чтобы мне оставили выбор, куда тратить свою "копейку"».

Кстати, посещение храмов и монастырей, о чем рассказал Андрей Ткачев, сейчас в тренде. Ранее мы писали, что в Валаамский монастырь львиная доля туров бронируется еще весной. Спросом пользуются и другие известные обители – Псково-Печерский монастырь, Оптина пустынь, Свято-Преображенский Соловецкий монастырь. Кроме того, туристы стали чаще ездить в монастыри в качестве трудников.