Что посмотреть в Маскате

На берегу старого порта Муттрах в Маскате стоит здание, которое стало символом современного Омана. Это не просто рынок, а продуманное архитектурное пространство, созданное норвежским бюро. Волнообразная крыша, мягкий свет и прохлада превращают обычное место торговли в часть городской жизни.

Раньше здесь стояли простые прилавки под солнцем, но теперь рынок стал удобным, просторным и красивым. Под крышей разместились рыбные и овощные ряды, кафе и террасы с видом на море. Металлический навес напоминает волну или арабскую каллиграфию — символы страны, связанной с морем.

Он защищает от жары и создаёт естественную вентиляцию, благодаря чему внутри прохладно без кондиционеров.

Крыша опирается на лёгкие Y-образные колонны, стены сделаны из перфорированного металла, пропускающего воздух и свет. Материалы выбраны с учётом климата — бетон и металл устойчивы к жаре и ветру.

Рынок стал местом встреч, прогулок и отдыха. В 2019 году проект вошёл в шорт-лист премии Aga Khan за уважение к традициям и гармонию с природой. Muttrah Fish Market — пример того, как архитектура может быть простой, живой и человечной, соединяя прошлое и будущее Маската.