Российские туристы смогут улететь зимой в Гоа только из трех городов

Предстоящей зимой туристы смогут отправиться прямыми рейсами в Гоа только из трех российских городов – Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. При этом из столицы и Кольцово будут доступны два варианта перелета на индийский курорт, а из аэропорта Толмачево – только один.

«Аэрофлот» выполняет рейсы из Москвы с октября. Вылеты с периодичностью 3 раза в неделю запланированы сначала в Даболим, а с ноября аэропорт прибытия в штате Гоа изменится на Манохар (GOX).

Туристов из Екатеринбурга авиакомпания доставляет в Гоа 3 раза в неделю, из Новосибирска – 2. В обоих случаях самолеты прибывают в аэропорт GOX. Туры с этим перелетом предлагает своим клиентам туроператор Библио-Глобус.

С 30 декабря из Москвы в Гоа начнет летать авиакомпания Nordwind. Рейсы в Даболим заявлены из Шереметьево с частотой раз в 10 дней. Из Екатеринбурга перевозчик намерен возить туристов раз в 12 дней, полеты начнутся непосредственно перед новогодними праздниками. Туры формируют Pegas Touristik и Coral Travel.

По сравнению с сезоном-2024/2025 география запланированных на зиму полетных программ сузилась. Тогда, помимо названных городов, чартерные рейсы в Индию были доступны также туристам, вылетающим из Казани и Перми: их ставила авиакомпания AZUR air в партнерстве с туроператорами.

Очевидно, такие изменения связаны со смещением интересов туристов в сторону конкурирующих с Гоа зарубежных курортов Таиланда, Вьетнама и Китая. «Учитывая растущий спрос на эти направления, туры в Индию формируем на регулярных рейсах», – пояснили, в частности, в компании «Интурист». Помимо «Аэрофлота», туроператоры продают турпакеты в Гоа с вылетом стыковочными рейсами авиакомпании Air Arabia из четырех российских городов.

Ранее TourDom.ru писал, что Индия с 1 октября изменила правила въезда. За 72 часа до прибытия в страну туристы должны заполнить электронную карту e‑Arrival Card вместо привычной бумажной анкеты.