Российским туристам все чаще отказывают во въезде в Таиланд

В 2025 году выросло число случаев, когда российским туристам иммиграционные власти Таиланда отказывали во въезде в страну. Как сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ Илья Ильин, данная тенденция напрямую связана с борьбой с практикой так называемого «визарана». Речь идет о ситуации, когда путешественник, находясь в королевстве на безвизовой основе, совершает кратковременные выезды и заезды с целью обнуления разрешенного срока пребывания.

Дипломат пояснил, что безвиз для россиян в Таиланде действует 60 дней с возможностью продления еще на 30. Однако иммиграционные службы стали активнее выявлять тех, кто, по их мнению, использует этот режим для фактического проживания, а не для туризма. В результате люди, опасаясь не быть допущенными в страну, иногда остаются на территории Таиланда незаконно, что влечет за собой проблемы.

Параллельно консульский отдел фиксирует резкий рост депортаций. С января по октябрь 2025 года из Таиланда были высланы не менее 100 граждан РФ, которые были задержаны за различные нарушения. Этот показатель вызывает тревогу, поскольку за весь 2024-й из королевства депортировали всего 65 человек. По словам Ильи Ильина, цифры четко демонстрируют тенденцию к ужесточению контроля за соблюдением иммиграционных правил.