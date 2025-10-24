Сколько будут стоить прямые рейсы в Малайзию

Прямые рейсы из России в Малайзию начнутся до конца 2025 года. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings, а маршрутная сеть может включать как Москву, так и города Дальнего Востока.

© РИА Новости

«Вряд ли рейсы будут ежедневными, частыми, потому что скорее это просто дополнительное туристическое направление, которое может заинтересовать наших туристов. Все-таки Малайзия дальше, чем Таиланд. И плюс направление с меньшей конкуренцией», – сообщил «Коммерсанту» главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.

По мнению экспертов, страна имеет все шансы стать альтернативой Таиланду, хотя и более дорогой. На текущий момент россияне могут находиться в Малайзии без визы до 30 дней.

При этом цены на авиабилеты ожидаются выше, чем на другие направления Юго-Восточной Азии. Специалисты отмечают, что точные тарифы пока сложно прогнозировать, однако с учетом особенностей перевозчика Red Wings и сервиса, приближенного к чартерному, стоимость билетов эконом-класса туда-обратно может составить 70–80 тысяч рублей.

В туриндустрии подчеркивают, что Малайзия остается востребованным направлением, несмотря на необходимость пересадок при текущем сообщении. Открытие прямых рейсов позволит раскрыть туристический потенциал направления. Вместе с тем обычно стыковочные перевозки нередко оказываются значительно дешевле прямых рейсов, что может повлиять на конечный спрос.