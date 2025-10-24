«У нас не будет так же». Россиянка поделилась впечатлениями от Европы

Россиянка Елена побывала в немецком городе Бендорф и описала свои впечатления словами «у нас не будет так же». Об отличиях немецкого и российского быта она рассказала в своем личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По ее словам, немцы приучены к чистоте. Российская туристка рассказала, что большинство из них убирают территорию вокруг своего дома каждое утро. Объяснение этой привычке — строгая система штрафов. Также в Германии за мусор могут нажаловаться соседи. Она отметила, что такое трудно представить в России, где никто не будет доносить на другого человека даже из-за окурков от сигарет, летящих из окна.

Кроме того, в Германии нет высоких заборов — им немцы предпочитают живые изгороди. В России они не выживут из-за особенностей климата — растения завянут зимой. Еще одна местная привычка, которая удивила Елену, — это сортировка мусора. Этим занимаются абсолютно все в Германии, подчеркнула блогер. Она призналась, что не верила этой информации, пока не приехала и не убедилась в этом самостоятельно.

По словам путешественницы, немцы сдают бутылки и отвозят пустые тары в специальные пункты сбора. Подобные точки часто можно найти в продуктовых магазинах. В Германии это актуально, так как этот мусор утилизируют так же, как собирают, заметила блогер.

Ранее Елена рассказала о любимых блюдах немцев, которые бы россияне пробовать не стали. К подобным она отнесла, например, закуску из хлеба с сырым фаршем и салаты с холодными макаронами.