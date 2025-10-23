Какие аэропорты мира стали лучшими в 2025 году

Путеводитель Forbes Travel Guide назвал сингапурский международный аэропорт Чанги лучшим в мире. Об этом говорится на сайте сервиса.

Специалисты объяснили, что в этой авиагавани, которая уже побеждала во множестве конкурсов, есть самый высокий в мире крытый водопад, круглосуточный кинотеатр, сады бабочек и бамбука, а также бассейн и джакузи на крыше, чтобы туристы могли любоваться взлетающими самолетами.

Лучшим в США назван аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке благодаря просторным зонам выхода на посадку и современной архитектуре.

Ранее Forbes Travel Guide назвал дубайскую авиакомпанию Emirates лучшей в мире. Лидером среди авиакомпаний в США стала Delta Air Lines.