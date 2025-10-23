Туристы жалуются на отравления в пятизвездочном отеле в Аланье

Российские туристы, отдыхающие в пятизвездочном отеле Q Premium Resort в Аланье, жалуются на проблемы со здоровьем – пишут о случаях то ли отравления, то ли ротавирусной инфекции. Чаще грешат на блюда, которые предлагаются в меню. При этом в остальном гостиница нареканий не вызывает, даже наоборот.

«Столкнулись вчера с отравлением (ели курицу с подливкой с перцем). А так отель чудный в целом, рекомендую, – пишет туристка в чате, посвященном отдыху в Q Premium Resort. – И нас с мужем сегодня ночью нахлобучило – рвота, диарея».

Подобные жалобы не массовые, но появляются в соцсетях в октябре с некой периодичностью. Информации о том, что кому-то из россиян понадобилась помощь медиков, нет – лечатся туристы самостоятельно:

«Угля выпили, воды побольше. Ну и с едой поосторожнее. На пару дней что-нибудь диетическое. Ситуация не повторялась. Вчера вечером, кстати, удивились на ужине. Все свежее, красивое, вкусное».

Страховщики также подтверждают, что случаи были. Но все они также единичные. С подобными симптомами обратились 4 человека, проживавших в Q Premium Resort.

«Не счистаем явление массовым, здесь что-то индивидуальное», – сказала TourDom.ru директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

Редакция предложила прокомментировать ситуацию руководству отеля.

Ранее мы написали, что в этом году туристы стали чаще жаловаться на отравления в южных отелях. При этом, по данным страховщиков, эпидемий не зафиксировано, а рост числа обращений имеет сезонный характер.