Названы лучшие авиакомпании мира

Путеводитель Forbes Travel Guide назвал дубайскую авиакомпанию Emirates лучшей в мире. Об этом говорится на сайте сервиса.

«Секрет успеха этого перевозчика заключается в постоянном совершенствовании каждого аспекта обслуживания пассажиров», — указали специалисты.

Лидером среди авиакомпаний в США стала Delta Air Lines, которая много времени уделяет комфорту пассажиров и в том числе предоставляет бесплатный Wi-Fi. А лучшей небольшой авиакомпанией эксперты признали американскую JSX, самолеты которой сравнивают с частными бортами благодаря просторным салонам.

