Европейским туроператорам запретили отправлять туристов в РФ

ЕС в рамках 19-го пакета санкций утвердил запрет для европейских туроператоров на организацию туров в Россию. Соответствующая информация содержится в сообщении Министерства иностранных дел Эстонии.

В документе указано, что теперь компании, зарегистрированные на территории стран сообщества, не имеют права предоставлять туруслуги в РФ. Это должно повлиять на сокращение доходов от туризма и минимизировать риски задержания граждан Евросоюза во время необязательных поездок.

Как разъяснил основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, данная санкция не распространяется на деятельность отечественных поставщиков турпродукта внутри страны.

«Однако она может существенно ограничить возможности граждан ЕС по организации поездок в РФ, хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет. Принимающие туркомпании в России продолжат работу в штатном режиме», – пояснил эксперт.

Также в 19-м пакете санкций вводится запрет на перестраховку российских самолетов и судов, на операции с пятью российскими банками. А перемещение российских дипломатов внутри Евросоюза теперь разрешено только по территории страны аккредитации. Что касается ограничений на выдачу шенгенских виз туристам, то эта мера пока не утверждена.