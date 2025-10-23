Туристы пожаловались на отравление в пятизвездочном турецком отеле

Российские туристы пожаловались на отравление в пятизвездочном отеле на турецком курорте Аланья. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Несколько семей соотечественников, отдыхающих в Q Premium Resort, рассказали изданию, что после ужина у них появились тошнота, рвота и диарея. Часть пострадавших думает, что причиной недомогания стала еда со шведского стола. Другие подозревают, что подхватили вирус. Все заболевшие лечатся самостоятельно.

По словам пищевых экспертов, на которых ссылается источник, риск отравления на шведском столе выше из-за возможного перекрестного загрязнения. Кроме того, блюда не должны готовиться с вечера и должны быть реализованы в течение трех часов.

Ранее сообщалось, что десятки россиян в августе 2025 года пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, на отдыхе в Турции. Соотечественники могли подхватить ее на пляжах.