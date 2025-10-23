Япония увеличит визовые сборы для туристов
С нового финансового года Япония планирует увеличить суммы визового сбора, которые не повышались с 1978 года. Сейчас его размер гораздо ниже, чем, например, в странах Западной Европы: за однократную нужно заплатить 3000 йен (1595 руб.), за многократную – 6000 йен (3190 руб.). Кроме того, как пишет Tokyo Weekender, планируется увеличить так называемый налог на выезд (взимается как с граждан Японии, так и с иностранцев и вшит в стоимость авиабилета). Сейчас он составляет 1000 йен (532 руб.). Насколько повысится размер сбора, пока неизвестно.
«Детали пересмотра еще не определены, но мы рассматриваем различные факторы, включая возможное влияние на въездной туризм», – заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.
Туристов из 60 стран, включая Россию, которые могут оформить японскую визу бесплатно, увеличение сбора, скорее всего, пока не коснется. Лишь в 2028 году для посетителей из этих государств будет запущена Японская электронная система авторизации поездок (JESTA). Туристам до поездки потребуется предоставить данные паспорта, историю поездок и биографические данные. Также потребуется оплатить небольшой сбор.
Визовый вопрос встал неспроста – Япония в этом году бьет рекорды по росту турпотока, значительно увеличилось число отдыхающих из России. Это привело к очередям в японское консульство и даже сбоям в его работе. Ситуация осложнилась в сентябре, когда спрос на визы резко вырос из-за наступающего периода момидзи – сезона любования красными кленовыми листочками. Многие туристы хотели бы попасть в Японию именно в это время. Сейчас ажиотаж сохраняется.
«В Москве приходят в 6 утра с раскладными стульчиками, чтобы отстоять (и отсидеть) очередь на подачу документов», – пишет Иван Герасименко, автор тг-канала «Иду Бегу Еду».
При этом месяц назад очередь была вдвое длиннее.
Есть жалобы и на длительность оформления документов – кто-то ждет 2 недели, кто-то месяц. Гораздо удобнее поручить визовые процедуры туроператору. «Все достаточно быстро, в течение недели все визы выходят», – рассказали TourDom.ru в компании PAC Group.
Ранее мы написали, что российские туристы выстаивают очереди за японской визой по 6 часов.