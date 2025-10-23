В «Турпомощи» высказались о российской туриндустрии

Несмотря на внешнее давление, российский туристический рынок демонстрирует высокую адаптивность и динамичный рост, рассказала RT пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова.

© РИА Новости

«Мы наблюдаем успешную переориентацию турпотока. Помимо активного освоения внутренних курортов, таких как Крым, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды, граждане России с интересом открывают для себя новые, дружественные направления. Пользуются популярностью курорты Юго-Восточной Азии, в частности Таиланд и Вьетнам, а также традиционно Турция, Египет и ОАЭ. Значительно укрепилось туристическое партнёрство с Китаем, открывающее огромные возможности для взаимных поездок», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, по её словам, сохраняется интерес к ряду европейских стран, которые сохранили конструктивный подход к взаимодействию с российскими туристами, например к Сербии.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил, что новые антироссийские санкции Евросоюза могут существенно ограничить возможности граждан объединения по организации туристических поездок в Россию.

В МИД Эстонии заявили, что в рамках новых санкций ЕС запретил предоставление туристических услуг в России.

23 октября сообщалось, что Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России.