Прямые рейсы из России в Малайзию пообещали запустить до конца года

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией могут запустить до конца этого года. Планами поделился замминистра транспорта Владимир Потешкин в ходе выступления в Совете Федерации.

По словам чиновника, буквально накануне состоялись двусторонние переговоры с малайзийской стороной. В качестве следующего шага запланировано проведение Межправительственной комиссии с выездом в Куала-Лумпур в течение двух недель. Перевозчиком, который должен открыть полеты, назначена авиакомпания Red Wings.

Владимир Потешкин уточнил, что первоначально рейсы будут выполняться из Москвы, однако в перспективе рассматривается организация полетов и с территории Дальневосточного федерального округа.

Наладить авиасообщение с Малайзией поручил еще в мае президент РФ Владимир Путин. При этом премьер-министр страны тогда поделился инсайдом, что программу поставит «Аэрофлот». В самом нацпере интерес к рейсам в Куала-Лумпур не подтвердили. Так что на вакантную позицию пришла другая авиакомпания.