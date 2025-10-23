Внутренний туризм в Китае показал рекордный рост

Объем внутреннего туристического рынка Китая демонстрирует взрывной рост. За три квартала 2025 года жители страны совершили почти 5 млрд поездок, а их расходы превысили 4,8 трлн юаней. Основной вклад вносят городские жители, однако наиболее высокими темпами растет туристическая активность среди сельского населения.

Общие расходы туристов достигли почти 685 млрд долларов. Об этом заявил заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ху Хэпин, выступивший на открытии форума.

