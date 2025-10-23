Российских туристов предупредили о сложностях с въездом в Южную Корею

Российских туристов предупредили о сложностях с прохождением границы Южной Кореи. С заявлением выступило Торговое представительство РФ в республике.

В рамках подготовки к проведению саммита АТЭС, который пройдет 31 октября – 1 ноября в Кенджу, страна усилила меры безопасности, в том числе и иммиграционного контроля.

«Начиная с 25 октября все иностранцы, прибывающие в города Пусан, Тэгу, Ульсан и в провинции Северная и Южная Кёнсан, будут обязаны предоставить точные данные о месте проживания в РК. Отели обязаны передавать информацию о проживающих туристах в Министерство юстиции РК», – сообщает Торговое представительство России в республике.

Меры будут действовать вплоть до завершения мероприятий 1 ноября.

Отметим, что в последнее время в СМИ появилось много новостей о проблемах у россиян с прохождением границы в Южной Корее. Туристы жаловались на невозможность попасть в страну и слишком жесткий контроль со стороны пограничников. В посольстве РФ тенденцию не подтвердили, но попросили путешественников тщательно готовиться к поездкам: распечатывать брони, изучать маршрут и названия местных достопримечательностей.