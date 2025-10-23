Безвиз не сделал Китай простым направлением для самостоятельных путешествий

Отмена виз не сделала Китай простым направлением для самостоятельных путешествий. Языковой барьер остается основной трудностью для туристов из России.

«Очень большое количество людей поехали без визы. Но я читаю паблики – у кого-то все замечательно проходит, у кого-то ужасно. В больших городах, конечно, знают английский, но без переводчика очень сложно. Да и с переводчиком – у всех провинций свой китайский язык», – приводит комментарий туроператора NewsVl.

Помимо коммуникации, новичкам сложно разобраться в организационных вопросах: без помощи турфирм и предварительной подготовки они легко теряются в крупных мегаполисах.

Несмотря на новые возможности безвизового режима, многие туристы продолжают выбирать привычные групповые поездки в приграничные регионы Китая. Делают это как и раньше – группами по спискам. Как пояснили в компаниях, организованные группы с предварительно сформированными списками позволяют существенно ускорить прохождение пограничного контроля.

К организационным трудностям добавляются и транспортные. Самостоятельные туристы сталкиваются с нехваткой мест в автобусах, так как большая их часть резервируется турфирмами. Специалисты подчеркивают, что эта ситуация является давно сложившейся практикой, а не следствием безвиза, и особенно обостряется в периоды повышенного спроса – на новогодние праздники и летом.