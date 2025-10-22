Лучшие туристические направления мира от National Geographic

Журнал National Geographic представил обновленный список из 25 лучших мест на планете, которые стоит посетить в 2026 году. В него вошли Черноморское побережье Турции, узбекская Хива, канадский Квебек, Южная Корея и другие страны и города, отмеченные экспертами издания за природную красоту, культуру и уникальные туристические маршруты.

© РИА Новости

В ежегодный рейтинг вошли направления, которые, по мнению редакторов, фотографов и исследователей, способны удивить даже опытных путешественников. Составители отмечают, что выбор мест основан не только на их популярности, но и на экологической устойчивости, исторической ценности и новых туристических возможностях.

Среди необычных пунктов – остров Доминика, где в 2026 году откроется первый в мире заповедник для кашалотов. Посетители смогут наблюдать за этими морскими гигантами и даже плавать рядом с ними.

В Великобритании в портовом городе Кингстон-апон-Халл появятся два музейных комплекса на борту старых кораблей – траулера Arctic Corsair и плавучего маяка Spurn. Оба музея откроются для посетителей в следующем году и расскажут о восьмисотлетней истории британского мореходства.

В Руанде национальный парк Акагера, существующий почти век, расширит инфраструктуру и предложит пять новых маршрутов для сафари. Южная Корея привлекает новым туристическим маршрутом длиной 850 километров, который пересекает страну от одного побережья до другого.

Особое внимание журнал уделил Черноморскому побережью Турции. По мнению экспертов National Geographic, этот регион «менее затоптан» туристами, чем Средиземноморское и Эгейское побережья, но при этом не уступает им по красоте природы и богатству культурного наследия.

В Центральной Азии в списке отметилась Хива – древняя столица Хорезма и важный пункт Великого шелкового пути. С осени 2026 года туда можно будет добраться на новом высокоскоростном поезде из Ташкента, что сократит время поездки вдвое. В городе также откроется первый международный отель сети Mercure.

Кроме того, в США предстоящий год пройдет под знаком 100-летия знаменитого шоссе 66 – символа американской культуры и «матери всех дорог». Эксперты называют юбилей трассы весомым поводом для путешествия по маршруту, известному своими легендарными пейзажами и духом свободы.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что каждый второй турист из России едет в Китай без визы.