Туристы ждали отправления из Москвы в Хургаду более 14 часов

Туристы более 14 часов не могли отправиться из Москвы в Хургаду: рейс WZ3023 авиакомпании Red Wings задержался из-за технических неполадок. По словам самих пассажиров, все это время специалисты проводили ремонтные работы на летном поле, пишет тг-канал «Осторожно, Москва».

Самолет должен был сегодня вылететь из Домодедово еще в 04:30, однако отправился по маршруту только в 18:57. Путешественники утверждают, что представитель авиакомпании с ними не связался и не предоставил никакой информации.

«Люди не спали, они голодные. Нас обманом вывели из зоны отправки самолета под видом переоформления багажа. Никакой поддержки ни от Red Wings, ни от аэропорта. Самолет ремонтируют. Из окна видим, что ремонтируют турбину», – рассказали пассажиры.

Впрочем, в самом перевозчике отметили, что на период задержки вылета клиентов дважды обеспечили питанием, а также предоставили места в отеле или комфортное пребывание в бизнес-зале авиагавани.

Авиакомпания также подтвердила, что причина задержки – технические проблемы. По словам представителя Red Wings, самолету понадобилась дополнительная проверка одной из систем. В целях безопасности специалистам необходимо было удостовериться в ее исправности.