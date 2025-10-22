У россиян в Китае появился новый способ оплачивать покупки

У российских туристов в Китае появилась возможность оплачивать покупки по QR-коду при помощи выпущенных в России карт UnionPay Россельхозбанка. Их можно привязать к платежной системе Yunshanfu – официальному мобильному приложению UnionPay, которое широко используется в странах Юго-Восточной Азии.

© tourdom.ru

До этого путешественники выбирали между расчетами наличными или через мобильные приложения WeChat и Alipay. Правда, в первом иностранцу зарегистрироваться сложно – необходимо подтверждение аккаунта местным жителем. Второе адаптировано для туристов. Но ни к одному из них нельзя привязать российскую карту. Поэтому приходится либо использовать иностранную, либо пополнять кошелек через посредников.

В Yunshanfu такие «пляски с бубнами» не нужны. Правда, туристы отмечают, что работа с российской картой еще тестируется и возможны различные сбои. Например, могут быть проблемы при регистрации. И делятся инструкциями, как правильно установить приложение и войти в него.

Те, у кого получилось пройти процедуру, довольны – часть магазинов и такси Didi (китайский сервис такси, каршеринга и райдшеринга) уже принимают подобный способ оплаты. Можно рассчитываться и с частными лицами. «Перевожу сканированием QR через приложение разным китайцам на Alipay за напитки на пляже». «Сейчас на Хайнане – через Yunshanfu в 95% мест смог расплатиться. Очень удобно», – делятся впечатлениями россияне.

Но бывают и сбои:

«Оплачивала в приложении Didi такси через UnionPay в Пекине – там вся нужная информация подвязалась автоматически после выбора платежной системы, а вот в Ханчжоу не удалось – после выбора UP приложение попросило ввести все данные карты, прислало СМС и в итоге выдало ошибку».

Жалуются туристы и на то, что с Yunshanfu возникают проблемы при использовании сим-карт некоторых операторов: «Два дня платил через UnionPay с привязанной РСХБ – и все было окей. Сегодня утром перестало открываться приложение через eSIM – бесконечно грузится. А сейчас и при входе с российской симки и попытке оплаты выдает такую ошибку». «Санья. Сегодня с утра периодически глючит UP. Причем только на eSIMках. То есть на Didi проехать можно, но оплата постфактум через Wi-Fi. В автобусах тоже сбоит», – рассказывают в соцсетях.

Отмечается, что такие проблемы начались вчера и продолжаются сегодня:

«Сам интернет работает отлично, карты, мессенджеры, вичат... А вот UP – плохо. Точнее – никак, только если твой QR сканируют».

В чем причина сбоя, пока не объясняется.

Ранее TourDom.ru писал, что турист подал в суд на туроператора после срыва поездки в Китай.