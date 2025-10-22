Туристы рискуют потерять отдых в Таиланде на осенние каникулы

Туристам, которые в последний момент решили провести осенние каникулы семьей в Таиланде (в школах с обучением по четвертям они пройдут с 25 октября по 2 ноября), уже крайне сложно найти свободные номера в популярных отелях на курортном острове Пхукет.

© tourdom.ru

В системах онлайн-бронирования за 3 дня до каникул корреспонденту TourDom.ru вовсе не удалось обнаружить вариантов с моментальным подтверждением размещения на неделю на вылетах из Москвы 25–26 октября. Впрочем, как выяснилось, у туроператоров они все же есть, правда в очень скромном количестве. Например, забронировать номер, не дожидаясь ответа от отеля или принимающей компании, пока реально в Lamai Apartment 3* (пляж Патонг), в Kata Place 3* (пляж Ката), в Marina House Muaythai Ta-Iad Phuket 3*, в The Trend Kamala Hotel 3* (пляж Камала). В категории 4* – в Casa Del M Phuket 4* (Патонг), в The View Rawada Phuket 4* (пляж Равай), в Oceanic Sportel 4*, в Citrus Patong Hotel 4*. Из комплексов 5* – в Patong Bay Hill 5* (доступны только сьюты с одной спальней), в Marina Gallery Kacha Resort 5*, в Laya Resort Phuket Island 5*, в популярном Barcelo Coconut Island 5* в наличии на ближайшие даты также лишь дорогие сьюты. Сложнее всего с доступными вариантами именно в пятизвездочных отелях.

«На стопе – Wyndham Royal Lee Phuket 5*, La Green Hotel & Residence 5*, Mida Grande Resort Phuket 5* (пляж Сурин), The Proud Karon Beach Phuket Trademark Collection By Wyndham 5* (пляж Карон). Кроме того, многие из популярных гостиниц 4*», – поделились информацией в одном из крупных туроператоров.

В столичных турагентствах порталу «ТурДом» рассказали, что подтверждения размещения в интересующей гостинице Пхукета сейчас приходится ждать день-два, а порой и до пяти. Туристы, бронирующие туры в последний момент, могут попросту не успеть отправиться на отдых в осенние каникулы. Поэтому о покупке туров, особенно на каникулярные и праздничные периоды, лучше позаботиться заблаговременно.

Ранее мы писали, что турагенты сталкиваются с долгим подтверждением отелей Пхукета на новогодние даты.