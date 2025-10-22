РЖД рассказали о новых правилах оформления билетов для детей

РЖД рассказали об изменениях в правилах оформления билетов для детей до 14 лет, выезжающих за пределы России. С 20 января 2026 года купить билет на международные поезда можно будет только по заграничному паспорту, говорится в сообщении компании.

Оформить билет по свидетельству о рождении будет невозможно.

Изменения будут действовать в том числе при поездках в Белоруссию, Казахстан и Абхазию. Новые правила связаны с поправками в федеральный закон о порядке выезда из России и въезда в страну, принятыми в июле.

«Дети, выехавшие за пределы РФ до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты», — уточнили в РЖД.

Для поездок в пределах России ничего не меняется - билеты можно по-прежнему оформлять по свидетельству о рождении.

Продажа билетов в ряд стран открывается за 90 суток до отправления поезда. Например, 23 октября 2025 года начнется продажа билетов на поезда, отправляющиеся 20 января 2026 года в Белоруссию.

При покупке льготных билетов ребенку и при посадке по ним в поезд нужно подтвердить гражданство РФ. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве или российский паспорт (если ребенку уже исполнилось 14 лет).