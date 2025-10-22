На популярном курорте стремительно сокращается число мест размещения

До Нового года еще два с лишним месяца, но уже сейчас заметна тенденция – на Шри-Ланке сокращается выбор вариантов размещения.

© tourdom.ru

«Часть небольших бутик-отелей уже на стопе. В крупных, например Araliya Beach Resort & Spa 5*, места еще есть, но некоторые категории – c видом на море, семейные, студии – забронированы», – прокомментировали в компании Fun&Sun.

«Новогодние праздники – по всем направлениям наиболее высокий сезон, и откладывать путешествие не стоит, так как многие популярные отели могут уйти в стоп или же могут закончиться базовые номера», – рассказали в компании Anex.

Оба туроператора поделились списком востребованных отелей. Так как фигурируют там в основном одни и те же названия, мы приведем обобщенный. Это Araliya Beach Resort & Spa 5*, Riu Sri Lanka 5*, Hikka Tranz By Cinnamon 5*, Mayavee Resort & Spa 5*, Coral Sands Hotel 4*, Club Bentota 4*, Citrus Hikkaduwa 4*, Thambapanni Retreat 4*, Surf Una Beach Hotel 3*, Lanka Super Coral 3* и другие.

По наблюдениям руководителя туроператора «Пантеон» Анатолия Гаркушина, наибольшей популярностью у туристов пользуются отели 3 и 4*.

По словам туроператоров, интерес к Шри-Ланке стабильно высокий: страна входит в топ-5 популярных направлений пляжного отдыха этой зимой. Спрос на туры на предстоящие праздники вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом, отметили в Fun&Sun.

«У нас в 2 раза больше туров с вылетом из Москвы и выросли продажи регионов. Также видим тренд, что туристы активнее стали бронировать на глубину, пока хороший курс рубля, много отелей на моментальном подтверждении, хотят заранее спланировать Новый год», – объяснили в компании, добавив, что особой популярностью пользуются комбо-туры: 3 ночи после прилета экскурсии, далее 6 ночей – пляжный отдых.

Анатолий Гаркушин рассказал, что Шри-Ланка продается чуть лучше, чем год назад.

«У нас небольшой блок на Коломбо, ближе к датам вылета он закрывается полностью», – отметил эксперт.

Но есть и другие мнения о спросе – в одной из компаний сообщили, что он недотягивает до прошлогодних показателей. Это связано с наличием значительного числа других азиатских направлений, доступных для бронирования. Действительно, с увеличением полетов в Таиланд, Вьетнам, Китай и другие страны, в том числе из российских регионов, конкуренция между курортами выросла, и это могло отразиться на интересе к Шри-Ланке. Особенно с учетом подорожания отдыха. По разным оценкам, стоимость новогодних туров на Шри-Ланку выросла в этом сезоне на 5–10%.