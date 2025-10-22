В каких странах российские туристы собираются отдохнуть на Новый год

Спрос у россиян на новогодние поездки в европейские страны растет, туристы выбирают для отдыха Италию, Венгрию и Сербию. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

«Италия выросла в 2,5 раза, Венгрия – в три раза. Но тут сказался эффект низкой базы, так как год назад продажи обеих стран были небольшие. Остальные направления подросли незначительно. В топе спроса горнолыжные туры в итальянских Альпах, а также размещение в городах-музеях – Риме, Флоренции, Милане», – приводит пресс-служба слова директора по связям с общественностью компании «Интурист» Дарьи Домостроевой.

В РСТ добавили, что, по оценке коммерческого директора маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерия Бритауса, в этом сегменте рынок новогодних туров в Европу демонстрирует уверенный рост на 15–20% по сравнению с показателем годичной давности.

«Бесспорным лидером продаж у маркетплейса стала Сербия: Белград уверенно обошел традиционные для встречи Рождества и Нового года европейские направления, предложив российским туристам оптимальное сочетание безвизового въезда, богатой культурной программы и балканского гостеприимства. Классические направления Италия и Франция отошли на второй план», – отметили в союзе.

Как уточнил Бритаус, слова которого приводятся в сообщении, около 65% всех бронирований приходится на заезды с 29 декабря по 3 января, 35% – с 4 по 8 января.