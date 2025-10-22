Какие страны выбирают для отдыха российские миллениалы

Названы страны, которые российские миллениалы выбирают для отдыха чаще всего
Представители поколения Y к тому же оказались самыми активными путешественниками. Исследование сервиса Onlinetours показало, что миллениалы чаще представителей других поколений ездят на отдых за границу.
Чуть реже путешествуют представители поколения Х и бумеры. Наиболее маленький процент среди российских туристов занимают зумеры.
В списке наиболее любимых путешественниками-миллениалами направлений оказались Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд. В рейтинг попала и Турция, однако она остаётся фаворитом среди туристов всех поколений в принципе.