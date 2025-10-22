Китай не фаворит: какие безвизовые страны выбирают жители Южного Урала

Безвизовые страны традиционно пользуются стабильно высоким спросом у южноуральцев. Чаще всего разрешены туризм, деловые визиты или частные поездки. Какие направления наиболее популярны у жителей Челябинской области, где самый бюджетный и самый дорогой отдых, вырос ли туропоток в Китай после отмены виз – читайте в материале «ФедералПресс».

Какие страны принимают без виз: условия въезда

Безвизовый режим действует для южноуральцев практически на всех континентах. Но при планировании поездки нужно учитывать, что срок пребывания обычно ограничен: он может составлять, например, 30, 60 или 90 дней. Может потребоваться подтверждение бронирования отеля, обратного билета или финансовой обеспеченности.

Из европейских стран улететь без оформления визы можно в Турцию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Абхазию. В Азии по упрощенной процедуре регистрации принимают Таиланд, Малайзия, ОАЭ. В Африке – Египет, Марокко, Тунис, ЮАР, Ботсвана, Ангола. В Америке пускают без виз Бразилия, Эквадор, Аргентина, Куба, Мексика. Недавно безвизовый режим для россиян был установлен в Китае. Это далеко не полный список. Также безвизовыми остаются страны бывшего СНГ – Беларусь, Армения, Азербайджан. В ближайшее время безвизовый режим будет установлен с Саудовской Аравией и Малайзией.

Предпочтения южноуральцев

Среди безвизовых стран у жителей Челябинской области наиболее популярны сейчас Египет и Таиланд, сообщил «ФедералПресс» директор АНО «Центр туристских инициатив» Алексей Ципордей. Из экскурсионных туров – Узбекистан, Беларусь. Беларусь чуть популярнее, Узбекистан немного поменьше. Еще Вьетнам.

«Отдых в Египте чуть подешевле (ценник «выстреливает» на уровне 100 тысяч рублей на двоих), сейчас на уровне Таиланда. По Эмиратам, кстати, бывают нормальные цены. То есть я бы, наверное, назвал сначала Египет, потом идут на удорожание Эмираты и Таиланд, потом Вьетнам. Самые дорогие безвизовые направления по стоимости отдыха – Мальдивы и Вьетнам», – говорит эксперт.

С ним согласна президент Ассоциации туристических организаций Челябинской области Инна Лобода. «Одно из самых приятных направлений по ценовой политике – конечно же, Египет. Египет и Эмираты. Это, наверное, самые большие популярные курорты, куда с большим удовольствием отправляются наши туристы», – комментирует «ФедералПресс» глава Ассоциации.

Египет по системе «все включено» и Эмираты остаются самыми бюджетными странами для путешествий, продолжает Инна Лобода.

«В Эмиратах сейчас, в принципе, достаточно приятные цены, если мы не говорим о каких-то очень дорогих отелях. А в среднем слетать в ОАЭ можно сейчас за такие же деньги, как и в Египет», – отметила она.

По ее словам, в зимний период популярна Азия: Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам и Китай. Все направления безвизовые.

Китай, даже несмотря на отмену виз для россиян, пока не особо востребован у южноуральцев.

«Да, с отменой виз вырос интерес, но не спрос. Пока по стоимости Китай все-таки не особо привлекательный, а люди только начали рассматривать предложения», – отметил Алексей Ципордей.

Инна Лобода напомнила, что чартерные программы во многие провинции Китая и так были безвизовые. То есть оформлялась групповая, общая виза на две недели. «А такие направления, как Шанхай, Пекин – ну нет такого ажиотажного спроса, что аж прям все помчались и полетели», – говорит эксперт.

Тем более из Екатеринбурга из Челябинска прямых перелетов по этим направлениям пока не запустили. А Хайнань и так был безвизовый, добавил она.