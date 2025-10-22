Прямые рейсы в Мьянму: туры для россиян по новым маршрутам

Мьянма активно нацелилась на привлечение туристов из России. В рамках развития сотрудничества между странами планируется запуск прямых авиарейсов, что сделает путешествие более комфортным и откроет россиянам доступ к уникальным культурным и экологическим маршрутам.

На встрече в Санкт-Петербурге представители Мьянмы заявили о намерении активно привлекать российских туристов, предлагая им новые направления и уникальный культурный опыт. Это партнерство открывает значительные перспективы для роста турпотока, особенно в свете планируемого запуска прямого авиасообщения. Интерес к Мьянме растет благодаря ее богатому наследию, историческим памятникам и живописной природе, а спрос на экотуризм в Юго-Восточной Азии создает благоприятные условия для привлечения россиян.

Любители истории и культуры смогут посетить золотую пагоду Шведагон в Янгоне, древний храмовый комплекс Баган и культурную столицу Мандалай. Ценителей экотуризма ждут круизы по реке Иравади, заповедник Мьяинг-Хай-Вун и отдых на нетронутых пляжах Нгапали.

Запуск прямых рейсов станет ключевым стимулом для развития туризма. Прямые перелеты сделают путешествие более комфортным и коротким, открывая новые возможности как для россиян, интересующихся Мьянмой, так и для ее жителей, желающих увидеть российские столицы.

Развитие туристической отрасли рассматривается в Мьянме как важный драйвер экономики. Доходы от туризма способствуют диверсификации, созданию рабочих мест и инфраструктуры. Укрепление культурных свяций через туризм также углубляет двусторонние отношения между Россией и Мьянмой, сообщает портал Турпром.

