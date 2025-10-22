Петербурженка рассказала о путешествии в Италию несмотря на ограничения

Анна Кузнецова дала советы по получению визы и выбору маршрута

Туристка из Санкт-Петербурга Анна Кузнецова поделилась опытом путешествия в Италию. Несмотря на визовые и логистические сложности, девушка осуществила свою мечту и посетила европейскую страну.

Анна рекомендует начинать подготовку к поездке заранее — подавать документы на визу следует за три месяца до планируемой даты путешествия. К заявлению необходимо приложить авиабилеты и подтверждение бронирования отеля.

По словам путешественницы, самый удобный способ добраться до Рима — с пересадкой в Стамбуле или Ереване. Обратный путь из Венеции в Санкт-Петербург пролегал через Таллин, после чего Анна пересела на автобус до дома.

Во время поездки Анна останавливалась в гостинице в Риме и на острове Лидо. Она отметила, что проживание на острове обошлось дешевле, чем в Венеции. Оплатить гостиницу можно через сервисы Ozon или "Яндекс Путешествия", используя российские карты.

Несмотря на высокую стоимость поездки, Анна планирует снова посетить Италию.