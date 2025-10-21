«Я мог только молиться». Пассажир описал момент разгерметизации самолета

Пассажир самолета авиакомпании Malaysia Airlines описал момент разгерметизации в салоне фразой «я мог только молиться». Об этом сообщает The Borneo Post.

Уточняется, что инцидент произошел на борту, следовавшем из Куала-Лумпура в Бинтулу утром 20 октября. Когда лайнер находился в небе, пассажиры услышали странные звуки. Сразу после этого сверху выпали кислородные маски, а в салоне начался хаос, рассказал Абдул Джалил Буджанг.

Мужчина летел в Бинтулу с семьей и испугался, что это их последние совместные минуты.

«Я мог только дышать в маленькую пластиковую маску и молиться Аллаху о нашей безопасности», — поделился пассажир.

Буджанг рассказал, что самолет резко снижался, пока капитан не объявил о нормализации давления в салоне.

В результате борт благополучно приземлился.

