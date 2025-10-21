Испанцы стали чаще давать короткие визы туристам из России

Визовые агентства жалуются на еще одну беду с испанскими визами. Сокращения слотов в Москве и Петербурге, а также отмены приема документов в регионах, по- видимому, оказалось недостаточно. Теперь новая проблема – те, кто все-таки занял эти немногочисленные места для подачи документов в конце сентября и начале октября, стали получать ответы из консульства. И там, утверждают агенты, ставят теперь однократные визы под даты поездки с вероятностью 90%.

© tourdom.ru

Полугодовых шенгенов или хотя бы 90-дневных мультивиз с пребыванием в 30 суток в Едином пространстве теперь днем с огнем не сыщешь. А это еще один лишний повод для того, чтобы не мониторить днями систему онлайн-записи BLS Spain и часами не пытаться занять эти места. В почете пока что остаются французские и итальянские визы для посещения Европы.

Как удостоверился журналист TourDom.ru, у тех туристов, кто оформляет шенгены самостоятельно, однократные визы также превалируют, причем визовая история значения не имеет:

«Были шенгены на полгода и год. Сейчас дали под даты поездки на 8 дней», – пишут о своих «успехах» в соцсетях. «Дали под даты поездки + еще 3 дня.

В паспорте был годовой шенген».

Один отзыв с мультивизой на 3 месяца в отчетах за последнюю неделю все-таки был найден. Так что, возможно, для туристов не все потеряно. Хотя, конечно, тенденция на лицо. Из плюсов у испанцев на текущий момент осталось только короткое время выхода паспорта из консульства – 10–14 дней с момента подачи. И еще отсутствие очередей в визовом центре – зашел, подал документы, вышел. На все про все 15 минут.

Ранее TourDom.ru писал, что Швеция отказывает во въезде туристам из России без иностранной медстраховки и даже аннулирует визы по этим причинам.