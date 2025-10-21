Туристам из Сибири и Дальнего Востока добавили рейсов в Таиланд

Авиакомпании переходят на зимнее расписание и расширяют полетные программы в Юго-Восточную Азию, где как раз начинается высокий сезон. Редакция TourDom.ru посмотрела, какие варианты перелетов в Таиланд этой зимой есть у туристов из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

S7 увеличила число рейсов из Новосибирска в Бангкок до четырех в неделю (прошлой зимой было три): в понедельник, четверг, субботу и воскресенье. Еще два рейса есть у «Аэрофлота» – тоже по четвергам и воскресеньям. На Пхукет нацперевозчик собирается летать из Толмачево дважды в неделю – по средам и воскресеньям. По этому же маршруту запланированы чартеры и Red Wings, Nordwind, «Икара» и AZUR air.

Три последних перевозчика из списка выше будут летать и в Паттайю, но пока на сайте аэропорта расписание есть только до конца 2025 года.

Из Иркутска S7 с конца октября увеличивает число рейсов в Бангкок до 19 в неделю (против 14–16 в прошлом сезоне). «Аэрофлот» планирует вылеты по вторникам, четвергам и субботам. На Пхукет из этого города S7 в этом году будет летать ежедневно, прошлой зимой было лишь пять вылетов в неделю. Нацперевозчик запланировал рейсы на курортный остров 2 раза в неделю: по средам и субботам. Кроме того, можно воспользоваться чартерами Nordwind, «Икара» и AZUR air.

Из Владивостока в Бангкок «Аэрофлот» планирует рейсы во вторник, четверг и субботу. С 19 декабря к нему присоединится S7: обещают вылеты в пятницу и субботу. Эти же компании организуют перевозки на Пхукет. Собирается выполнять чартерный перелет на таиландский курорт и AZUR air.

