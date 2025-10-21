Российские путешественники заинтересовались Венгрией

Число российских туристов, посетивших Венгрию, выросло по итогам восьми месяцев 2025 года на 17%. Об этом заявил генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан на расширенном заседании правления Уральской ассоциации туризма.

"В прошлом году был прирост туристов из России 36%. <...> У нас есть данные за первые восемь месяцев текущего года, до августа - прирост составил 17% уже. То есть мы видим тенденцию очень серьезную по числу туристов, которые приезжают [из России], и они приезжают на три-четыре дня, и это тоже большой плюс, то есть это не то что "приехали на субботу и воскресенье", а на более длительный период. Это радует. <...> Выдача виз - там тоже все хорошо, стабильный рост", - сказал он.

Фабиан подчеркнул, что Венгрия "с любовью встречает гостей из России".

В частности, растет спрос российских туристов на отдых в Киргизии, отметил президент Уральской ассоциации туризма, регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

"Удалось увеличить, начиная с нашего активного взаимодействия с генконсульством Киргизии, с 2012 по 2025 год, по нашим оценкам, количество туристов в четыре раза", - сказал он.

Вице-консул Генерального консульства Киргизии в Екатеринбурге Азамат Ысаков добавил, что Россия для Киргизии не просто партнер.