Туристка провалилась внутрь 4000-летней египетской пирамиды

Испанская туристка провалилась внутрь 4000-летней пирамиды в Египте. Об этом пишет издание Gulf News.

Инцидент произошел 18 октября. Уточняется, что путешественница поскользнулась на деревянном пандусе в узком коридоре внутри Ломаной пирамиды фараона Снофри и провалилась на глубину в 80 метров. Предположительно, женщина получила перелом стопы.

Спасатели немедленно отправились на место происшествия. Сообщается, что им пришлось вызволять пострадавшую в условиях духоты и плохой видимости. Найти и достать туристку помогли ее крики о помощи, операция заняла несколько часов. Женщине оказали первую помощь прямо внутри пирамиды, а вызволять ее команде пришлось ползком из-за узких коридоров внутри древнего сооружения.

Ранее американская туристка провалилась под землю в парке в США во время прогулки у гейзеров. Женщина упала под тонкую геотермальную корку и угодила прямо в кипящую воду.