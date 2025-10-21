Туриста не пустили на рейс Turkish Airlines из Стамбула в Сан-Паулу

Российский турист почти год копил деньги на отпуск в Аргентине и был снят с рейса при пересадке в Турции. Подробностями истории поделился портал Е1.ru.

Житель Екатеринбурга Дмитрий (имя изменено) потратил на долгожданный отдых полмиллиона рублей — за эти деньги он планировал добраться до самого южного города на планете — Ушуаи. Мужчина проложил маршрут через страны, где россиянам не нужна виза (Турция и Бразилия), купил авиабилеты и забронировал отели. В качестве транзита он решил использовать Стамбул. Оттуда соотечественник должен был улететь в Сан-Паулу, затем — в Буэнос-Айрес, а после него — в Ушуаю.

В Турции у Дмитрия возникли проблемы. Представители Turkish Airlines полистали его паспорт, открыли свою базу и через переводчика сообщили, что не могут пустить россиянина в самолет по причине отсутствия обратного билета. Пассажир предоставил сотрудникам распечатанный документ, но они отказались его принимать.

«Предложили показать бронь отеля в Сан-Паулу, на что я сказал, что этот город для меня транзитный и я буду там меньше суток, показал бронь отеля в Ушуае. Никакие документы их не убедили, они просто попросили меня покинуть участок выхода на посадку», — пожаловался собеседник издания.

При этом представители турецкого перевозчика отказались выдавать Дмитрию какие-либо документы об отказе в посадке. В офисе авиакомпании ему также не помогли и предложили лишь купить ближайший билет до Москвы за 800 долларов (около 65 тысяч рублей).

Путешественник признался, что из девяти перелетов общей стоимостью 4 тысячи долларов (около 325 тысяч рублей) он совершил только один. По мнению россиянина, сотрудники Turkish Airlines могли заподозрить его в желании нелегально эмигрировать, однако таких мыслей у мужчины не было.

«Нет ничего хуже испорченного отпуска для человека с обычной зарплатой, который больше года копит деньги, а потом отпуск оказывается испорченный. Такую сумму накопить было непросто. У меня до сих пор психологический отходняк», — посетовал Дмитрий.

В конце сентября эта же турецкая авиакомпания не допустила гражданина России на рейс Стамбул — Панама. В итоге мужчина потерял 3 тысячи евро (около 283 тысяч рублей), а авиакомпания — его багаж с океанской непромокаемой одеждой.