Туристов во Вьетнаме пугают загадочными укусами на пляжах

Очередную «страшную новость» для туристов выпустили сегодня телеграм-каналы. Уже больше недели у россиян после посещения пляжей во Вьетнаме, как утверждает «Shot-проверка», появляются укусы по всему телу.

© tourdom.ru

Большинство пострадавших, по версии канала, отдыхают на двух популярных курортах – в Нячанге и Дананге. Среди покусанных якобы есть гости пятизвездочного отеля Vinpearl Resort. После купания и загорания на песке сначала на коже выскакивают небольшие пятнышки, а в ночное время начинается сильный зуд, который не проходит самостоятельно. В некоторых случаях люди жалуются на астеническое состояние, как при болезни.

Как рассказали редакции TourDom.ru в компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», обращений от застрахованных туристов, отдыхающих во Вьетнаме, с жалобами на укусы в последнее время не поступало. Не отмечают таких заявлений и в «Кредит Европа Лайф»:

«В нашей компании не зафиксирована вспышка активности данных насекомых. Все в пределах нормы».

Специалисты предположили, что всему виной – песчаные мошки, которые встречаются во Вьетнаме и в прибрежных зонах других тропических стран, обычно они активны как раз на пляжах, где влажный песок. Поначалу укусы могут быть незаметны, но с течением времени, иногда на другой день, у восприимчивых или склонных к аллергиям людей, могут проявиться на коже и вызвать воспаление.

«Жаловаться на мошек равносильно тому, что говорить о нашествии у нас в России комаров, особенно в лесу или у воды, – отметил один из специалистов. – Насекомые встречаются в Юго-Восточной Азии, это их естественная среда обитания».

Если появившиеся во время пляжного отдыха укусы беспокоят, можно использовать антигистаминные или противозудные средства. В подобных ситуациях страховые компании, как правило, оплачивают клиентам лечение.

«Это штатная ситуация, стандартный страховой случай», – пояснили в «ЕВРОИНС».

Для защиты от мошек и других насекомых на пляжах туристам рекомендуют использовать репелленты, а также по возможности не сидеть непосредственно на песке без шезлонга или коврика.

Ранее страховые компании опровергли информацию от тг-каналов о якобы массовой аллергии на морскую воду в Египте, Турции и на Мальдивах. С жалобами на аллергическую сыпь обратилось буквально несколько застрахованных.