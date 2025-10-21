Аэропорт в Финляндии оказался под угрозой закрытия из-за россиян

Аэропорт города Лаппеенранта в Финляндии оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России. Об этом пишет Yle.

Уточняется, что при этом город вкладывал в аэропорт ежегодно около 12 миллионов евро (около 1,1 миллиарда рублей). Теперь же в Евросоюзе не согласовывают государственное финансирование убыточных воздушных гаваней. Также сообщается, что до 2014 года более половины пассажиров приезжали в финский город из Санкт-Петербурга.

После 2014 года поток туристов из России резко снизился. Еще один спад произошел во время эпидемии COVID-19. Как пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали», до пандемии аэропорт Лаппеенранта был пятым по загруженности в стране — россияне летали на лоукостерах из финского города в другие европейские государства.

В настоящее время единственное регулярное направление в воздушной гавани — Милан. Рейс выполняет авиакомпания Ryanair раз в неделю, последний полет в 2025 году состоится 23 октября. Это означает, что аэропорт не будет выполнять пассажирские рейсы до лета 2026 года. В стране рассматривают вариант передачи авиагавани на аутсорсинг, кредитование, а также думают над возможным закрытием.

