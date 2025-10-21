Почему туристы выбирают отдых в Турции поздней осенью

Экономисты не рекомендуют туристам брать отпуск в ноябре. Они уже подсчитали: это финансово менее выгодно, чем в другие месяцы, так как в этом году на ноябрь приходится всего 19 рабочих дней. Суммарный доход от зарплаты и отпускных, которые рассчитываются по календарным дням, окажется скромнее.

Тем не менее опрос в тг-канале «Крыша ТурДома» показал: туристы вовсе не против того, чтобы взять отпуск в последний осенний месяц ради поездки на отдых. Такой вариант не устраивает 34% давших ответы, а тех, кто так или иначе готов использовать ноябрьские даты для путешествий, в сумме больше: 20% планируют взять неделю-другую, 9% продлят на несколько дней ноябрьские праздники, еще 8% – подстроят отпуск под нужные даты, если увидят выгодные цены на туры.

Мы проверили в системах онлайн-бронирования стоимость ноябрьского отдыха и выяснили – по крайней мере, на турецких курортах можно заметно сэкономить в конце ноября. Например, недельные турпакеты на двоих в отель Rixos Premium Belek The Land Of Legends 5* c вылетом из Москвы 23 ноября можно купить за 203 тыс. руб. Отдых в этом комплексе с отправлением из российской столицы в ближайшее воскресенье, 26 октября, обойдется более чем вдвое дороже – от 458 тыс. руб. Двойная экономия получается и на турах в Cullinan Golf Resort: на заезды 26 октября они стоят от 562 тыс. руб., а на 22 ноября – 282 тыс. руб.

В комментариях к опросу некоторые пишут, что целенаправленно выбирают отдых в Турции поздней осенью не только из соображений финансовой выгоды, но еще и потому, что в это время на курортах нет такого столпотворения туристов, как летом. Правда, надо иметь в виду, что благоприятная для морских купаний погода в ноябре не гарантирована, лучше выбирать отели с подогреваемыми бассейнами. Судя по обсуждению, наши подписчики выбирают ноябрьский отдых и в других странах, например в ОАЭ, где в отличие от Турции высокий туристический сезон осенью только начинается. Среди других подходящих вариантов туристических направлений упоминают Таиланд, Хайнань и даже африканскую экзотику: Либерию, Сьера-Леоне, Гамбию.