Turkish Airlines сняла россиянина с рейса из-за «не тех» билетов и «не того» отеля

Туриста из Екатеринбурга в Стамбуле не пустили на рейс Turkish Airlines в Сан-Паулу. Представители авиакомпании заявили, что у россиянина не было обратных билетов и отсутствовала бронь отелей, хотя и то и другое у пассажира, как он уверяет, имелось.

© tourdom.ru

Дмитрий весь год копил на путешествие в аргентинскую Ушуаю (портовый город на юге острова Огненная Земля), в итоге, заплатив более 320 тыс. руб., приобрел билеты через Стамбул, Сан-Паулу и Буэнос-Айрес. Обратно же он собирался лететь немного другим маршрутом – из Сан-Паулу до Касабланки и уже из этого города в Стамбул.

Однако добраться туристу удалось только до турецкого мегаполиса. При вылете в Сан-Паулу возникли проблемы. «На последнем этапе проверки представители авиакомпании полистали мой паспорт, открыли свою базу и через переводчика сказали мне, что не могут пустить меня в самолет по причине отсутствия обратного билета. Распечатанный билет их не убедил. Предложили показать бронь отеля в Сан-Паулу, на что я сказал, что этот город для меня транзитный и я буду там меньше суток, показал бронь отеля в Ушуае», – рассказал Дмитрий изданию Е1, добавив, что какие-либо документы об отказе в посадке авиакомпания предоставить отказалась. Позже представители перевозчика ссылались на миграционное законодательство Бразилии, внутренние правила компании. Возможно, на ситуацию повлиял иной маршрут обратного путешествия – вылет из Стамбула в Сан-Паулу, а возвращение в турецкий город из Касабланки.

Агрегаторы, через которые приобретались билеты, часть потраченной суммы пообещали вернуть, но в любом случае убытки оказались существенными – около 250 тыс. руб. И возвратить эти деньги без суда, вероятно, не получится.

«Я бы предложила начать с обращения в Turkish Airlines, попытаться добиться в ответа, в котором они, возможно, подтвердят обстоятельства, на которые ссылается пассажир. После чего направлять претензию через посредника с требованием компенсировать убытки», – прокомментировала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Если дойдет дело до суда, то, по словам юриста Игоря Косицына, тот факт, что авиакомпания не выдала туристу документ об отказе в посадке, большой роли играть не будет – пассажиру необходимо, по сути, только доказать факт того, что он все-таки на регистрацию прибыл, а причину уже должна будет объяснить авиакомпания. «Да и собственно при наличии билета суд может не требовать от пассажиров каких-то доказательств прибытия на регистрацию. Если авиакомпания не докажет обратное. Но в каждом деле есть нюансы, и, как правило, они всплывают при более детальном ознакомлении с обстоятельствами», – отметил юрист.

Если Дмитрий все-таки решится подать исковое заявление, то судебная практика будет на его стороне. В августе житель Набережных Челнов выиграл процесс у Turkish Airlines и добился выплаты почти миллиона рублей. Поводом для иска послужила аннуляция билетов из Стамбула до Сан-Паулу.

Ранее мы писали, что турецкий перевозчик не пустил на рейсы в Южную Америку десятки россиян. Причины разные – от сбоя в системе до отсутствия шенгена.