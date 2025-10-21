Российские туристы пожаловались на зуд и сыпь после отдыха на азиатском курорте

Московский Комсомолец

Отдых на вьетнамских курортах обернулся кошмаром для российских туристов. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, в популярных приморских городах Нячанг и Дананг уже больше недели наблюдается нашествие кусачих насекомых, доставляющих немало неприятностей отдыхающим. Проблема не обходит стороной даже пятизвездочные отели, включая элитные виллы.

Отдых туристов на азиатском курорте обернулся кошмаром
По словам пострадавших, неприятные укусы появляются по всему телу после дневного пребывания на пляже – купания в море, прогулок по песку или просто отдыха под солнцем. Однако настоящий дискомфорт начинается с наступлением темноты: людей мучает нестерпимый зуд, напоминающий чесотку. Некоторые туристы также жалуются на общее недомогание и слабость, как при простуде.

Предположительно, причина этих неприятностей – песчаные блохи или муравьи, внезапно расплодившиеся на вьетнамских курортах. Туристы призывают власти принять меры для решения проблемы и обезопасить отдых гостей страны.