В Египте развивается новый формат отдыха

Египет запускает масштабное обновление туристической отрасли, представив новую стратегию. Её основными столпами станут акцент на уникальное культурное наследие, развитие «зелёных» эко-курортов и активное привлечение деловых путешественников (MICE-туризм). По словам официальных лиц, ключевая задача — не просто нарастить количество гостей, но и существенно увеличить денежные поступления от туризма, предлагая более дорогие и продолжительные путешествия.

Для туристов из России эти изменения откроют новые возможности. На рынке появятся специализированные археологические туры, высококлассные отели с экологическим уклоном и предложения для участия в международных деловых событиях. Это также создаёт отличные условия для популяризации комбинированных маршрутов, где пляжный отдых на Красном море можно совместить с экскурсиями к древним памятникам, при одновременном расширении выбора качественного жилья и сервисов.

В практическом плане стратегия сфокусируется на трёх ключевых направлениях: сохранение и продвижение археологических объектов, крупные инвестиции в создание устойчивых эко-курортов на побережье Красного моря и развитие современной инфраструктуры для конгрессов и выставок. Отдельное внимание будет уделено модернизации логистической системы, включая порты, круизные терминалы и внутренние трансферы, сообщает Турпром.

