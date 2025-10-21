Фукуок: появились туры с прямым перелетом

Вьетнамский остров Фукуок вновь открыл прямое авиасообщение с Россией. Он встретил первый рейс из Владивостока торжественным приёмом.

Это знаменует старт подготовки к мощному буму зимнего туризма в сезоне 2025-2026 годов. Ожидается, что ежемесячно курорт будет принимать свыше 10 000 иностранных гостей. Об этом сообщает tourprom.ru. Ранее писали, что Париж, Барселона и Венеция страдают от туристов. Так, в 2024 году Европу посетили 756 миллионов путешественников. Это на 46 миллионов больше, чем годом ранее. Кроме того, в сентябре 2025 года в Башкортостане, согласно данным, представленным республикой, зафиксировали рост цен на туруслуги.