Исследование: россиянки стали чаще путешествовать без мужчин
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik поделился информацией о том, что россиянки стали чаще отправляться в путешествия без мужчин.
По словам специалиста, последние годы женщины предпочитают совершать поездки по стране и всему миру небольшими группами от 6 до 10 человек. Главными целями обычно являются фитнес, йога, велнес, коучинг и т.д. Среди популярных «женских» локаций собеседник издания выделил Турцию, Грузию, Марокко, Индию, Северный Кавказ, Крым, Сочи, Алтай.
«Женщинам такое интересно. В обычной жизни они уделяют внимание мужчинам, детям, работе, ухаживанию за пожилыми родителями. Им интересно оторваться, уехать дней на 10 в составе девичьей группы. В основном так путешествуют россиянки в возрасте 30-45 лет, но есть и старше. Такие туры обычно стоят дороже обычных, но желающих это не останавливает. Мужчины, кстати, не путешествуют в одиночку, они все равно более семейные», - заявил Мкртчян.