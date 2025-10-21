Россиянки стали чаще путешествовать без мужчин

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik поделился информацией о том, что россиянки стали чаще отправляться в путешествия без мужчин.

По словам специалиста, последние годы женщины предпочитают совершать поездки по стране и всему миру небольшими группами от 6 до 10 человек. Главными целями обычно являются фитнес, йога, велнес, коучинг и т.д. Среди популярных «женских» локаций собеседник издания выделил Турцию, Грузию, Марокко, Индию, Северный Кавказ, Крым, Сочи, Алтай.