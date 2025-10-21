Ethiopian Airlines нарастит полетную программу в Россию

Ethiopian Airlines с декабря нарастит полетную программу в Россию. Авиакомпания будет выполнять до 7 рейсов в неделю между Москвой и Аддис-Абебой, рассказал посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

«Действует прямое авиасообщение – сейчас уже 6 рейсов еженедельно осуществляются между Москвой и Аддис-Абебой, с декабря предполагается добавить еще один», – отметил дипломат.

По словам Евгения Терехина, сейчас ключевой задачей является привлечение крупных туроператоров к организации групповых поездок в Эфиопию. Это позволит гарантировать комфорт и безопасность путешественников на направлении.

Отдельно посол подчеркнул, что существенным катализатором развития туризма выступает политика по облегчению визового режима. Этот вопрос регулярно поднимается в ходе двусторонних консультаций. Уже сейчас россияне имеют возможность оформить визу по прибытии в международный аэропорт Аддис-Абебы, что создает более комфортные условия для поездок и способствует укреплению гуманитарных связей.

Посол также охарактеризовал Эфиопию как территорию с огромным туристическим потенциалом, подчеркнув ее статус колыбели человечества. Он акцентировал внимание на уникальных христианских реликвиях. По словам дипломата, для россиян, и особенно для паломников, эта страна привлекательна как место сохранения непрерывной православной традиции на протяжении тысячелетий.