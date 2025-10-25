Музей миниатюрных книг в Баку: почему его стоит посетить

В сердце старого Баку, в Ичери Шехер, находится уникальный Музей миниатюрных книг — единственный в мире. В его стенах собраны тысячи крошечных изданий со всего света: сказки, романы, стихи, научные труды. Самая маленькая книга — всего 0,75x0,75 мм, и рассмотреть её можно только с лупой. Баку под лупой: музей, где каждая книга помещается на кончике пальца - об этом подробнее на сайте Туристас.

Музей основала Зарифа Салахова, начавшая собирать миниатюрные книги ещё в 1980-х. Когда коллекция выросла, 23 апреля 2002 года — в Международный день книги — она открыла музей. Сейчас здесь хранится до 8 000 экземпляров из десятков стран. В 2015 году музей попал в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая частная коллекция миниатюрных книг.

Находится музей рядом с Дворцом Ширваншахов и работает с 11:00 до 17:00. Атмосфера здесь уютная, почти домашняя. Это место показывает, что даже самая маленькая книга может хранить огромный смысл.