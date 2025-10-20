МИД Таиланда ответил, безопасно ли сейчас отдыхать в стране

Таиланд продолжает оставаться безопасным и гостеприимным направлением для российских туристов, вопреки отдельным случаям похищения граждан РФ и их последующего незаконного вывоза в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел королевства.

© tourdom.ru

Представитель дипведомства подчеркнул, что власти придают первостепенное значение защите путешественников.

«Благополучию всех гостей уделяется максимум внимания, в туристических районах поддерживаются стабильные и безопасные условия. Мы настоятельно рекомендуем туристам использовать только официальные источники для получения информации и проявлять бдительность при рассмотрении сомнительных предложений о работе или услугах», – говорится в комментарии.

В МИД напомнили, что по итогам 2024-го турпоток из РФ в Таиланд вырос на 18%, достигнув 1,48 млн человек. В текущем году Россия занимает четвертое место по числу визитов и сохраняет статус крупнейшего европейского рынка для королевства. Ожидается, что по итогам 12 месяцев страну посетят до 2 млн туристов из РФ, что станет историческим рекордом.

Тем временем посол России в Мьянме Искандер Азизов заявил, что на территории страны в кол-центрах могут удерживаться несколько десятков россиян. Дипломат отметил, что из-за нелегального характера их переправки установить точное количество затруднительно. Известно, что в этом году уже были освобождены пятеро граждан РФ.